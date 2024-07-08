وزير الرياضة: لجنتان قانونية وطبية لتوضيح أزمة أحمد رفعت للرأي العام

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تشكيل لجنتين قانونية وطبية لتوضيح تفاصيل أزمة اللاعب أحمد رفعت للرأي العام.



أكد الوزير، في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس، أنه يعتز دائمًا بثقة القيادة السياسية وأن الوطن يمتلك جيشًا قويًا بقيادة حكيمة في ظل عالم مليء بالتحديات.

وأضاف: " أن خدمة الوطن والدولة هي مهمة نبيلة وأن الجميع يبذل جهدًا لخدمة البلاد. "

قدم صبحي تعازيه الحارة لعائلة أحمد رفعت، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت حاضرة باستمرار خلال أزمة اللاعب وحرصت على توفير كل سبل الدعم الصحي له حتى تعافى بشكل جيد.

وتابع:" تشكيل اللجنتين يأتي كخطوة هامة لنقل الصورة بشكل واضح وشفاف للرأي العام".

أوضح:" اللجنة القانونية تضم مستشارين ووكلاء نيابة وإداريين، بينما تشمل اللجنة الطبية أطباء مميزين بمن فيهم وزير الصحة واستشاريين طبيين على أعلى مستوى لكل لجنة مهام محددة لضمان تقديم تفاصيل دقيقة وشفافة حول الأزمة".

وشدد:" أي نادٍ يقوم بالسفر يتعين عليه تقديم طلب إلى اللجنة الأولمبية والمرور بعدة إجراءات تشمل دور وزارة الرياضة، مما يضمن شفافية كاملة أمام الرأي العام".