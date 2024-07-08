نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل أحمد رفعت.. "ظلم وضغوط نفسية" الاتحاد المصري يفقع عين العدالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسبب سقوط أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، بشكل مفاجئ على أرض الملعب خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، في حالة من الهلع والذعر في الوسط الرياضي المصري.

قد توقف قلبه لمدة تصل إلى ساعتين، وتم نقله على الفور بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى زمزم في مدينة الإسكندرية.

هناك، تم تطبيق أكثر من 35 صدمة كهربائية لإنعاش قلبه، واستمرت عملية الإنعاش لأكثر من ساعتين في الطوارئ.

بعد نحو 4 أشهر من تلك اللحظة المروعة، عاد أحمد رفعت من الموت بعد معجزة طبية.

وكشف أن السبب وراء تعبه النفسي كان مرتبطًا بالظلم والضغوط النفسية التي تعرض لها في المنظومة الكروية وخارجها.

ولكن توفي أحمد رفعت نجم فريق مودرن فيوتشر صباح السبت الماضي الموافق 6 من شهر يوليو 2024.

ضحايا الفساد في المجال الرياضي المصري

يعتبر رفعت مثالًا بسيطًا على الآلاف من اللاعبين الذين يعانون من التمييز والظلم، والذين يجدون أن أصواتهم مكتومة في عالم كرة القدم.

تجمع اللاعبين المتعرضين للظلم والمضطهدين في نشر حكاياتهم مع أنديتهم واتحاد الكرة، ويسعون لتوجيه الضوء على معاناتهم والعمل نحو تحقيق العدالة وتطهير المنظومة الكروية.

إليكم بعض الصور الحصرية التي نشروها في هذا السياق:-

وكان تحدث أحمد رفعت خلال برنامج إبراهيم فايق:" أكتر حاجة إن أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن مايبقاش موجود مش هيتبقى غير إنك تبقى كويس."

وزاد لاعب فيوتشر ما حدث عندما توقف قلبه أثناء مباراة الاتحاد السكندري، قائلًا: "هو اللي حصل إن قلبي وقف وده وارد إنه يحصل في أي وقت وأكتر حد معرض إنه يحصل لده هو أنا لأني لسة قايم من التعب".

وتابع: الفكرة كلها إن الموضوع مقلق إني قاعد مش عارف أيه اللي ممكن يحصل، هكمل مش هكمل.

وأشار أحمد رفعت: من ‏ضمن الأسباب التي أدت إلى سقوطه في مباراة الاتحاد هو ان فيه ‏مسئول كبير كان مسبب له أزمة نفسية وضغط شديد،: “اللي حصل معايا محصلش مع بني أدم، كل الناس في النادي عارفين الموضوع وما حدث، ناس مسؤولة عنها شخص بعينه ونتيجتها حصلت فيا”.

أرقام أحمد رفعت

خاض أحمد رفعت 211 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها، منها 7 مباريات مع منتخب مصر.

سجل في هذه المباريات 48 هدفًا وقدم 41 تمريرة حاسمة، مساهمًا في 89 هدفًا.

تلقى 18 بطاقة صفراء في مبارياته، وتعرض للطرد مرتين.

في بطولة الدوري المصري، سجل 43 هدفًا من أصل 48 مباراة، وصنع 30 هدفًا آخر.

كان فريق إنبي هو أكثر الفرق التي لعب لها، حيث خاض 74 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 9 أهداف.