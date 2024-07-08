نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يشيد بجماهير الزمالك في مباراة الإسماعيلي.. تصرف عظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي كريم رمزي بأداء جماهير نادي الزمالك، في مباراة الإسماعيلي، أمس الأحد، بعدما قاموا بتكريم اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوزًا مثيرا على نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

كريم رمزي يعلق على لافتة جماهير الزمالك في لقاء الإسماعيلي

وأكد كريم رمزي في تصريحات عبر رنامجه "رقم 10":" جماهير الزمالك، كانت مبدعة للغاية في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي، بعدما شهدت الدقائق الأولى من عمر اللقاء، هتافات قوية باسم أحمد رفعت".

وتابع:" في 24 ساعة فقط، جماهير الزمالك بذلت مجهود رائع، حتى تجعل الصورة مميزة بهذا الشكل في المباراة ".

وأشار: جمهور الزمالك أصيل جاء مخصوص من أجل تحية أحمد رفعت، لأن فريقهم بعيد عن المنافسة على بطولة الدوري المصري".