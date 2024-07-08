نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أحمد رفعت في الوحدة الإماراتي: وفاته صدمة كبيرة.. وهذا سبب رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مانويل خيمينيز نجم منتخب إسبانيا السابق. والمدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، والذي كان مدرب أحمد رفعت خلال فترة تواجده هناك على سبيل الإعارة.

تصريحات خيمينيز عن أحمد رفعت

وقال مانويل خيمينيز مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10": "أحمد رفعت كان لاعب مميز؛ وشخص حنون ومشاعره كانت مرهفة للغاية".

وتابع خيمينيز: "وفاته صدمة كبيرة بالنسبة لي، رغم أني تعاملت معه لمدة قصيرة، ولم يبدأ الموسم مع الوحدة الإماراتي، على الرغم من انضمامه إلى الفريق في الميركاتو الشتوي".

واستكمل: " أحمد رفعت كان يسعى دائما لتطوير ذاته، والوقت لم يساعده في ذلك، حيث كان يرغب في العودة إلى مصر، والعيش لمدة طويلة مع عائلته هناك".

وأشار مدرب أحمد رفعت السابق:" هذا سبب رغبته في العودة إلى مصر؛ كما أن العامل البدني بالنسبة اللاعب كان يود تطويره بشكل أكبر".

وعن إمكانية تتويج إسبانيا ببطولة اليورو؛ اختتم مانويل خيمينيز: "منتخب إسبانيا يؤدي بشكل جيد في بطولة يورو 2024؛ ولديهم روح مميزة، منذ بداية البطولة، كما أن المنتخب الإسباني، هو المرشح الأكبر للتتويج بالبطولة"