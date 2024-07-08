نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الاهلي لمواجهة طلائع الجيش.. غياب الشناوي للراحة وكهربا لأسباب فنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قائمة فريقه للمواجهة والتي شهدت غيابات عديدة.

قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع

مصطفى شوبير،محمود الزنفلي مصطفى مخلوف في حراسة المرمي ومعهم؛ ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال وأكرم توفيق وحسين الشحات وامام عاشوروعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي افشة وأحمد عبد القادر واليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومروان عطية ورضا سليم وسام أبوعلي.



غيابات الأهلي في المواجهة

وشهدت القائمة غيابات أبرزها محمد الشناوي للراحة ومحمود كهربا ورامي ربيعه لأسباب فنية وبيرسي تاو لعدم الجاهزية البدنية وعلي معلول للإصابة وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس للانضمام إلى المنتخب الإوليمبي.



موعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري المصري في الشرق الأوسط.