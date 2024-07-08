نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن أمين عمر حكم لقاء الزمالك والإسماعيلي احتسب ركلتين جزاء صحيحتين للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن تدخل الـvar في الركلة الأولى قرار صحيح، واللعبة الثانية كان تمركز الحكم جيدًا بعد لمسة يد مدافع الدراويش.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "قرارات أمين عمر كانت صحيحة في احتساب ركلتين جزاء لـ الزمالك، والحكم قدم مستوى طيب خلال اللقاء، رغم أنه لا يدير العديد من المباريات لكنه يمتلك لياقة عالية ومرشح لكأس العالم القادمة مع محمد معروف".

وأضاف: "أمين عمر حكم كبير وبالتأكيد لا يحدث تجاوز لفظي من جانب أي لاعب ضده واحتجاج عبدالرحمن مجدي في احتساب ركلة الجزاء الأولى، كان يجب اشهار بطاقة صفراء ضده على الفور".

وواصل: "لا بد أن نتعلم جيدًا من يورو 2024، وهناك ثقافة مختلفة في التعامل مع الحكام، والمانيا مستضيف البطولة وحدث خطأ تحكيمي ضدهم، ولم يكن هناك أي اعتراض ضدهم، ولكن هنا في مصر نشاهد اعتراضات على رمية تماس أو ركلة حرة".