نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مع نظيره كندا يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو 2024 على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، وذلك في إطار نصف نهائي كوبا أمريكا.

وكان قد تأهل التانجو إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، كما تأهل المنتخب الكندي إلى نفس الدور بعد الفوز أمام فنزويلا بركلات الترجيح أيضًا بنتيجة 4-3.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

تبدأ أحداث مباراة الأرجنتين وكندا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

تمتلك إدارة شبكة قنوات fox sport، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأرجنتين ضد كندا صباح الأربعاء المقبل، عبر قنواتها.