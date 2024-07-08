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أحمد جودة - القاهرة -

استقر ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كندا صباح الأربعاء المقبل 10-7-2024 على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي" في نصف نهائي كوبا أمريكا.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأرجنتين وكندا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة كندا في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: ماك أليستر، رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي، نيكولاس جونزاليس.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

تمتلك إدارة شبكة قنوات fox sport، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأرجنتين ضد كندا صباح الأربعاء المقبل، عبر قنواتها.