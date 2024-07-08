تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا في كوبا امريكا

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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة ليونيل ميسي في كل مكان، معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح الأربعاء المقبل الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات كوبا أمريكا.

ويحتضن ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وكندا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي نهائي بكوبا أمريكا.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأرجنتين وكندا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

تمتلك إدارة شبكة قنوات fox sport، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأرجنتين ضد كندا صباح الأربعاء المقبل، عبر قنواتها.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.