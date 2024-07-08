نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد دعبس يرفض الكشف سبب فسخ عقد رفعت مع الوحدة.. ويطلب المواجهة مع نادر شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفض وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت التعليق على فسخ عقد الوحدة الإماراتي مع اللاعب الراحل أحمد رفعت، مشيرًا على أنه لن يصرح بالأسباب مطلقًا، وكذلك الإدارة القديمة لن تصرح بأي شئ عن ذلك. موضحا: "كنا نحب أحمد رفعت، وما ينفعش أبنك تقول أي حاجة عنه، وهذا هو الشعور المسيطر على الجميع، ولو كان رجع لمصر من ليبيريا، فماذا كان سيفيدني في ذلك، فالنادي حصل على حقوقه المالية واللاعب كذلك، والوكيل".

وقال عبر بوكس تو بوكس: "بالتأكيد نادر شوقي يعلم جيدًا لماذا فسخ عقده مع الوحدة، ونادر تواجد 12 يوما في الامارات للتفاوض حول فسخ العقد والحصول على المليون دولار، وسبب فسخ العقد (لا علاقة له بالفنيات)، وهو خرج أمس اعلاميا في سيناريو مكتوب، وكلامه لم يكن فيه شئ حقيقي على الاطلاق، وأنا توليت المسئولية بعد كل الأزمات، ورفعت لا يستحق ما يحدث حاليا".

وأكد: "لا أعرف سبب المتاجرة من جانب نادر شوقي، كنت أتمنى أن أكون على الهواء مباشرة، كنت أريد التواجد معه في الاستوديو، وأنا جاهز لمواجهته، وأنا عايز ينظر لي "ويقول لي محدش عمله حاجة".. لماذا تزايد يا نادر، هل كان هناك معاملة سيئة في التجنيد ؟!.. لم يحدث، وتمت معاملته بطريقة جيدة.. وهو كان يتدرب في طلائع الجيش، وصوره موجودة على السوشيال ميديا، ولا اعرف لماذا خرج نادر شوقي من الخروج اعلاميا، فهل الهدف كان الاساءة لسمعة النادي.. هناك حاجة "مرتبة" ولم يتم الاتصال برئيس النادي لعمل مداخلة في البرنامج".

واستمر: "إبراهيم فايق عمل حلقة "منساقة" أو كان عليه توفير حق الرد، كان يتحدث عن لاعب توفاه الله في نفس اليوم، كان يجب تأجيل الحلقة إلى يوم آخر، وفوجئت من كم المزايدات والمتاجرة، وجاهز لمواجهة نادر شوقي، والحديث بشفافية كاملة.. نريد أن نعرف ما هو الضغط النفسي الذي حدث ضد أحمد رفعت، وكل المصريين يعيشون نفس الضغوط، ولو كل واحد من المصريين لم يتحمل سنكون في العناية المركزة".

وحول علاقة نادي مودرن سبورت بأسرة رفعت، قال: "هم أسرة النادي، وكنت من أوائل المتواجدين في المستشفى وتابعت مع الأطباء كل كبيرة وصغيرة عن حالة اللاعب الراحل، ودائما حريصين على مصلحة ولادنا".

وأضاف: "لم أتناقش مع أسرة أحمد رفعت في أي شئ طبي، كنت فقط أريد الاطمئنان عليه، واستشرني في الظهور مع إبراهيم فايق، ولم أكن أريد ظهوره لكن لو كان هناك فائدة مادية له وهو يرغب في الظهور فلا مانع، وهو طلع على الهواء وحصل على موافقتي، وبالتأكيد لو كان لدي أي تخوف من ظهوره اعلاميا كنت سأرفض، لكني وافقت للاعب".

وزاد: "نادر شوقي كان في حلقة أحمد رفعت، وقال كلام غريب فهل كان يقوم بإملائه بعض الأمور لكي يقولها؟!، وأحمد رفعت كان سريع الاعتذار لأنه متربي وعلى حلق، ونادر شوقي كان وراء ظهوره على القناة، وعيب أن يتاجر باللاعب بهذا الشكل، ولا أريد أن يتاجر باسرة اللاعب، واضح أنه "عامل شغلانة وحكاية وراوية" وهو من وضع السيناريو والتأليف".

وختم: "أريد أن أعرف ماذا يريد، فهل هو يريد الاضرار بأحد، ولم أصرح بأن عقد رفعت لمدة 4 مواسم، وكل ما صرحت بأن اللاعب متبقى في عقده موسم آخر، وعلى العموم ربنا يرحم اللاعب، وأتمنى أن أواجه نادر شوقي قريبا، ونحن مع أسرة اللاعب وهما بالنسبة لنا جزء من رفعت، وحتى بعد انتهاء العقد سيجدون معهم وهذا حقهم".