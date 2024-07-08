نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اوروجواي وكولومبيا في كوبا امريكا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يواصل العديد من الجمهور المهتم بمتابعة مباريات كوبا أمريكا بحثه خلال الساعات الأخيرة على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اوروجواي وكولومبيا في كوبا امريكا.
ونستعرض معكم متابعينا الأعزاء خلال الأسطر القليلة القادمة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اوروجواي وكولومبيا في كوبا امريكا 2024 والتي يهتم بها الجمهور.
موعد مباراة الأوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي
وتلعب مباراة الأوروجواي وكولومبيا في نصف النهائي على ملعب بنك أمريكا في صباح الخميس، والموافق الحادي عشر من يوليو الجاري.
وتحددت الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كموعد لنقل المباراة المرتقبة بين منتخب الاوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا
القناة الإسبانية: TV 3 Catalunya
القمر الصناعي: قمر هيسباسات 30 غربًا
تردد القناة: 11347
معدل ترميز القناة: 20858
استقطاب القناة: أفقي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الفرنسية: L’Equipe TV
القمر الصناعي: قمر يوتلسات 5 غرب
تردد القناة: 12648
معدل ترميز القناة: 29500
استقطاب القناة: عمودي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الإيطالية: Solo calcio
القمر الصناعي: قمر هوتبيرد 13 شرق
تردد القناة: 11179
معدل ترميز القناة: 27500
استقطاب القناة: أفقي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الإيطالية: Sport italia
تردد القناة: 12341
معدل ترميز القناة: 31400
استقطاب القناة: عمودي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.