نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اوروجواي وكولومبيا في كوبا امريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل العديد من الجمهور المهتم بمتابعة مباريات كوبا أمريكا بحثه خلال الساعات الأخيرة على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اوروجواي وكولومبيا في كوبا امريكا.

ونستعرض معكم متابعينا الأعزاء خلال الأسطر القليلة القادمة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اوروجواي وكولومبيا في كوبا امريكا 2024 والتي يهتم بها الجمهور.

موعد مباراة الأوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي

وتلعب مباراة الأوروجواي وكولومبيا في نصف النهائي على ملعب بنك أمريكا في صباح الخميس، والموافق الحادي عشر من يوليو الجاري.

وتحددت الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كموعد لنقل المباراة المرتقبة بين منتخب الاوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا

القناة الإسبانية: TV 3 Catalunya

القمر الصناعي: قمر هيسباسات 30 غربًا

تردد القناة: 11347

معدل ترميز القناة: 20858

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الفرنسية: L’Equipe TV

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 5 غرب

تردد القناة: 12648

معدل ترميز القناة: 29500

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية: Solo calcio

القمر الصناعي: قمر هوتبيرد 13 شرق

تردد القناة: 11179

معدل ترميز القناة: 27500

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية: Sport italia

تردد القناة: 12341

معدل ترميز القناة: 31400

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.