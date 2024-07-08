نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: السوشيال ميديا صنعت "دراما" في موضوع رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه يجب محاسبة المخطئ في أزمة أحمد رفعت حتى لو كان أحمد دياب، مشيرًا إلى أنه سعيد بخطوة وزير الرياضة بتشكيل لجنة قانونية من الوزارة، ونفس الامر بالنسبة لوكيله نادر شوقي الذي أخطأ في سفر اللاعب إلى الخارج دون الحصول على تصريح بذلك.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "في نفس الإطار، البعض على السوشيال ميديا بدأ يُردد بأن رمضان صبحي يعاني من مشكلة، وقد تؤثر عليه أيضا، وبدأنا في كلام غير منطقي، الجميع متعاطف مع اللاعب، ولكنه أخطئ، والناس تريد تحويل القضية إلى أن هناك أناس متربصين باللاعب، ويريدون ايقافه، ويحاولون اشعار ازمة بأنه سيذهب ضحية ؟!".

وأضاف: "علمت بأن رفعت لن يعود للملاعب منذ شهرين بسبب "عيب خلقي" ولم اتحدث نهائيًا، ورفضت الكشف ذلك، من أجل المحافظة على مشاعر اللاعب، ولن نقوم بالمزايدة أو المتاجرة كما يفعل ذلك".

وواصل: "الناس أصبحت مهيئة للدراما في ظل حالة الاحتقان التي تسود الشارع الرياضي، وتهمة رمضان صبحي هي "التحايل" بسبب العينة الغير آدمية وخلط الماء بالبول، هل تريدون الحق والعدل أم لا؟".

وتابع: "من يريد تدمير رمضان صبحي، هل أحمد دياب أم جمال علام أم النادي الأهلي؟!، رمضان كل سنة يريد العودة إلى ناديه السابق، والأهلي مع كل التقدير للاعب لن يعيده مطلقا،

وأردف: "السوشيال ميديا قررت أن أحمد رفعت مات "مقتولًا"، وقررت أيضا أن رمضان صبحي "برئ" ويتم محاكمته على شئ لم يفعله، والناس "هيخلصوا عليه".

واستطرد: "الجميع متعاطف في رمضان صبحي وندعمه في الحق، وأن يكون هناك دفوع لتبرئته، لأن اللاعب أخطأ والعينة تؤكد ذلك، والدليل المادي يُجوب أي شئ".

وأوضح: "نادر شوقي هو أحد الأسباب لأزمة أحمد رفعت لأنه كان يعلم بوجود مشكلة، ورغم ذلك قام بموافقة اللاعب على السفر، وهو الوكيل المسئول والذي يدير أعماله".

وأتم: "السوشيال ميديا صنعوا ازمة، وأصبحنا ندافع ونتحدث عن أمور غريبة في وقت "الزيطة".. ويقولون (الحقوا) رمضان صبحي، وانا اتمنى ان يرد علينا نادر شوقي ويأتي إلينا وسيتواجد وليد دعبس رئيس مودرن سبورت، ونتحدث بشفافية كاملة".