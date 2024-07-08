نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: رفعت كان يعاني من عيب خلقي في القلب.. ويجب محاسبة وكيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الكرة المصرية تعيش أسبوع حزين بعد وفاة أحمد رفعت، والذي كشفت وفاته العديد من الأزمات منها الأهمال والمزايدات والمتكاسلين، ومحاولات ظهور البعض بدموع زائفة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "سأقول بعض الأمور والحقائق حتى لو كان هناك البعض يرى الأمور بشكل مختلف، لقد جعلنا وفاة أحمد رفعت "جريمة قتل"، وتم اطلاق الاتهامات عن طريق البرامج والسوشيال ميديا، ولكن لم يقترب أحد من الحقيقة، وأن يتم الحديث مع الأطباء الذين تولوا علاج اللاعب.. وهل قلبه توقف من الحزن أم لسبب طبي؟".

وأضاف: "الجميع سار على وتيرة الحزن واللعب على وتر الانسانية والعواطف والمشاعر لاكتساب شهرة فقط، لكن الحقيقة التي أعلمها منذ شهرين بأن اللاعب يعاني من مشكلة في القلب وعيب خلقي، وعندما علمت ذلك رفضت الحديث عنه في الإعلام للمحافظة على شعور اللاعب بعدما قام من الانتكاسة الأولى ورغبته القوية في اللعب مرة آخرى، وعدم اقتناعه بأنه من المستحيل أن يعود للملاعب، فهو كان يعاني من عيب خلقي في الشريان التاجي".

وأكمل: "الدكتور أحمد الكرداني طبيب القلب أكد على أن رفعت كان يعاني من جلطة يعانى من جلطة بالشريان التاجى الخلفى للقلب، وكان يعانى من ضعف خلقى في عضلة القلب غير معروف سببه نتيجة عوامل جينية، والذى يحدث غالبا نتيجة زواج الأقارب. وبعد تحسن اللاعب في المستشفى كان يتم متابعة حالته بجهاز من الأجهزة الحديثة اسمه "تيلميترى" وهو جهاز يتابع المريض عن بعد، وكان حالته مستقرة وسبب وفاته هو اضطراب مفاجئ لضربات القلب".

وتابع: "لم يتم الحديث مع الأطباء مطلقا، ونريد أن تسير الأمور لاتهام أحمد دياب ثم أحمد شوبير وغيرهم فقط، قد يكون أخطأ هؤلاء، ولكن لا أدافع عنهم ومن يخطأ يحاسب، وأنا سعيد بقيام الوزير بتشكيل لجنة قانونية لمحاسبة الجميع، ويجب محاسبة وكيل أعماله نادر شوقي، الذي خرج للظهور اعلاميا بعد وفاته، ولكنه ظل صامتا لفترة طويلة على مدار عام كامل.. وأين كان نادر شوقي من تلك الازمات ولم يقم بتسهيل الأمور والحصول على التصريح".

وأردف: "هل نادر شوقي لم يتقاضى أموال من انتقاله للوحدة، فبدلا من ذلك كان عليه أن يقوم بالنصح، واللاعب كان يعاني من عيب خلقي في عضلة القب وهذا الكلام أعلمه منذ شهرين.. والجميع يجب ان يحاسب والأمر ليس بالدموع ولا دغدغة مشاعر الناس، لدرجة أن البعض اصبح يقول أن رمضان صبحي من الممكن أن يتعرض لما حدث لرفعت، وانقذوه من قصة المنشطات".

واستطرد: "هناك البعض يزايد على حساب أحمد رفعت، ولا أعرف ماذا يريدون أن يقولوا للرأي العام، هل أنت كنت تعلم أنه عنده تجنيد وتريد ان يحترف بالخارج فانت مشارك فيما حدث له.. هل الناس تريد ان تقول أن احمد دياب وشوبير هم سبب ما حدث لرفعت".

وأكد: "رفعت كان عنده عيب خلقي ولم يكن غير معروف، وهو يلعب منذ عشر سنوات، وربنا أراد أن يحدث له الانتكاسة في وقت معين، رفعت سافر بشكل غير قانوني ورجع مصر وقام بتظبيط أموره، ولعب في الموسم الحالي مع ناديه، الجميع يجب ان يحاسب، والوكيل يجب محاسبته لأنه ساعده في التحايل على القانون والاحتراف بشكل غير قانوني".