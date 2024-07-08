نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال بيتيس يتعاقد مع حارس ليفربول في أولي صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن الحارس الاسباني أدريان كاستيو رفض البقاء مع ليفربول الانجليزي، وقرر الرحيل مع نهاية تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

وأفاد رومانو أن أدريان أتم الاتفاق مع ريال بيتيس الاسباني علي الانتقال إلي صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال بيتيس ينجح في ضم أدريان

وأوضح أن الحارس الاسباني وقع بالفعل علي عقود انتقاله إلي فريقه الجديد حتي صيف 2026.

و أنتقل الحارس الدولي الاسباني البالغ من العمر 37 سنة، إلي ليفربول الانجليزي قادمًا من وست هام الانجليزي عام 2019 في صفقة انتقال حر.

والجدير بالذكر أن الفريق الانجليزي أعلن مساء أمس رحيل الحارس، حيث نشر عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا " يغادر أدريان ليفربول هذا الصيف بعد أن قدم مساهمة قيمة في نجاحات النادي على مدار السنوات الخمس التي قضاها في آنفيلد".

