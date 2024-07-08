نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير كرة القدم مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 والتي تقام في الأراضي الألمانية حتى الرابع عشر من شهر يوليو الجاري.

ويستعد منتخب اسبانيا لمواجهة نظيره فرنسا وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة يورو 2024.

وكان المنتخب الاسباني قد أقصى نظيره جورجيا في دور 16 وأقصى صاحب الأرض من دور ربع نهائي البطولة، بينما على الجانب الاخر تغلبت الديوك الفرنسية على بلجيكا بهدف نظيف في الوقت القاتل، وتأهلت في نصف النهائي بعد التغلب على البرتغال بركلات الترجيح.

موعد مباراة اسبانيا وفرنسا في بطولة اليورو

تنطلق صافرة المواجهة في تمام العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادي عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا وفرنسا في بطولة اليورو

تذاع مباريات البطولة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، والتي ستنقل مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024.

