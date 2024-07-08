نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة اسبانيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب اسبانيا وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة يورو 2024.

وكان المنتخب الاسباني قد أقصى نظيره جورجيا في دور 16 وأقصى صاحب الأرض من دور ربع نهائي البطولة، بينما على الجانب الاخر تغلبت الديوك الفرنسية على بلجيكا بهدف نظيف في الوقت القاتل، وتأهلت في نصف النهائي بعد التغلب على البرتغال بركلات الترجيح.

تشكيل فرنسا المتوقع للمواجهة

حراسة المرمى مايك مينيان

خط الدفاع، ثيو هيرنانديز _ اوباميكانو _ ساليبا _ كوندي.

خط الوسط، كامافينجا _ تشواميني _ كانتي.

خط الهجوم، انطوني جريزمان _ كولو مواني _ عثمان ديمبيلي.

موعد مباراة اسبانيا وفرنسا في بطولة اليورو

تنطلق صافرة المواجهة في تمام العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادي عشر بتوقيت

أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا وفرنسا في بطولة اليورو

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، والتي ستنقل مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024.

