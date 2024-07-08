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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم خلال الساعات الأخيرة في كل مكان عن موعد مباراة اوروجواي وكولومبيا في كوبا امريكا والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

ونضع لكم متابعينا الأعزاء عبر التقرير التالي، موعد مباراة اوروجواي وكولومبيا في كوبا امريكا والقنوات الناقلة من أجل أن نكون معكم خطوة بخطوة.

موعد مباراة اوروجواي وكولومبيا في كوبا امريكا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأوروجواي بنظيره منتخب كولومبيا في صباح الخميس والموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري.

ويستقبل ملعب بنك أمريكا المباراة المرتقبة بين منتخب الأوروجواي وكولومبيا وذلك ضمن فعاليات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لهذه النسخة.

ووصل كولومبيا لهذا الدور بعد الفوز على منتخب بنما في دور ربع النهائي بنتيجة خمس أهداف مقابل لا شيء.

في حين ضمن منتخب الأوروجواي مكانه في نصف نهائي البطولة بعد اجتياز عقبة البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين.

القنوات الناقلة لمباراة الأوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا

ولم تحصل أي قناة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا على حقوق بث مباريات كوبا أمريكا عبر شاشتها ولكن يمكن متابعتها من الموقع الرسمي للمباراة.