نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انتقال ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية، آخر تطورات رحيل الكندي ألفونسو ديفيز عن صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تطورات انتقال ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد

ووفقًا لمجلة "كيكر" الألمانية فأن ألفونسو ديفيز نجم العملاق البافاري أقرب للرحيل في الصيف الجاري.

وأضافت إلى أن الاتجاه الحالي بشأن ديفيز يشير بوضوح إلى مغادرته للبايرن هذا الصيف، وريال مدريد سيكون وجهة اللاعب القادمة دون أدني شك.

يذكر أن التقارير الإسبانية قد أكدت إلى سعي ريال مدريد للحصول على خدمات ألفونسو ديفيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

