بيلسا يستقر على تشكيل اوروجواي لمواجهة كولومبيا في نصف نهائي كوبا امريكا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور المحب لكرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن تشكيل اوروجواي المتوقع لمواجهة كولومبيا في كوبا امريكا 2024.

وحرصًا منا على أن نكون معكم خطوة بخطوة، فقد قمنا بكتابة تشكيل منتخب الاوروجواي المتوقع لمواجهة كولومبيا في كوبا امريكا بعد زيادة البحث عنه.

موعد مباراة الأوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا

ويستضيف ملعب بنك أمريكا المباراة المنتظرة بين الأوروجواي وكولومبيا في نصف النهائي من صباح الخميس القادم والموافق الحادي عشر من شهر الجاري.

وتنطلق بداية المباراة المنتظرة بين الاوروجواي وكولومبيا في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل اوروجواي المتوقع لمواجهة كولومبيا في كوبا امريكا