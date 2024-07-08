نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي تشيلسي الإنجليزي إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وقال الصحفي رودي غاليتي أن مسؤولي تشيلسي أجروا اتصالات مستمرة مع محيط كريم أديمي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، حيث كثفو من ضغطهم للتعاقد معه.

ويعمل البلوز للحصول على خدمات كريم أديمي خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع مايكل أوليس قادما من كريستال بالاس.

وأوضحت تقارير صحفية إلى أن النادي الألماني سيكون منفتح على بيع أديمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حال وصول عرض قوي.

