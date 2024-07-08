نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الطلائع غدًا الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز



ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز



وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 مع وجود استوديو تحليلي.



ويسعي النادي الأهلي لملاحقة بيراميدز والزحف نحو المركز الأول، الذي يعتليه ويتواجد على صدارته الفريق السماوي.



ويدخل النادي الأهلي المباراة وفي حوزته 54 نقطة في المركز الثاني، بعدما خاض 22 مباراة، استطاع حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

ويأتي تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش كالتالي، مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني واكرم توفيق واليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ووسام ابو علي.