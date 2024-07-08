نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي السابق يكشف عن حواره الأخير مع أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال طارق العشري مدرب الأهلي والاتحاد السكندري السابق، إنه تحدث مع الراحل أحمد رفعت في آخر مباراة شارك فيها اللاعب وتعرض للسقوط ونقل على آثرها للمستشفى.

تصريحات طارق العشري

وأضاف العشري في تصريحات تلفزيونية: كانت تربطني علاقة قوية باللاعب أثناء تواجدي في إنبي واعلم امكانياته جدا وعندما كان يجري الاحماءات تحدثت معه حول لعب النصف ساعة الأخيرة مع الاتحاد لمساعدة الفريق على الفوز.

وأضاف: رفعت كان مميزا ويحدث الفارق فور مشاركته في آخر المباراة، مؤكدا كنت احب الحديث معه دائما.

وتابع: عقب سقوطه توجهنا جميعا للمستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب ومكثنا قرابة الثلاث ساعات وعلمت ان الأجهزة الطبية ظلت قرابة الساعتين صدمات كهربائية من أجل انعاشة حتى ان عادت ضربات قلبه للقبض من جديد.

