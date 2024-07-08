نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يعلن اللجوء للقضاء في أزمة احمد رفعت: لن انساق خلف حملات مسعورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير مقاضاته كل من زج باسمه، في أزمة الراحل أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر.

وقال خلال برنامجه الإذاعي:" للمرة الأولى اتحدث بشكل شخصي، ولكنني مضطر، على مدار أكثر من 48 ساعة تابعت الكثير من الأقاويل ولا احب الدفاع عن نفسي لأنني لست في موقع اتهام، وانا مستعد للإعتذار والحساب إن كان هناك أي اتهام واضح ضدي، ولا انساق خلف حملات مسعورة".

أحمد شوبير: قضاء مصر العادل هو الفيصل بين وبين اي شخص

وأضاف احمد شوبير: "الاجراءات القانونية لا بد أن تتخذ، وقضاء مصر العادل هو الفيصل بيني وبين اي شخص، امامي خيارين الأول القضاء ولا بد أن يأخذ المخطئ عقابه، والثاني هو العمل بالمقولة الشهيرة عند الله تجتمع الخصوم، ولكني مصر على إظهار الحقيقة التي ظهرت بالفعل للجميع، ولكن يجب أن تظهر بوضوح عن طريق القضاء المصري".

واختتم:" لا احب ان اخلط عملي بالامور الشخصية، ولكن جميع المقربين طالبوني بالرد، وسيكون قريبا جدا وكل شيء بميعاد".