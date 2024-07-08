نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يصدم الشناوي بتصريحات قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدير بحراسة مرمى الفريق في غياب محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة.

وشارك مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي خلال الموسم الجاري، حيث ظهر بشكل رائع خلال فترة إصابة محمد الشناوي.

تصريحات شريف عبد المنعم

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: مصطفى شوبير أصبح جدير بحراسة مرمى فريق الأهلي وغياب محمد الشناوي عن مباراة طلائع الجيش أمر غير مقلق.

وتابع: فريق الأهلي يعاني من ضغط المباريات ببطولة الدوري الممتاز ورغم ذلك يحقق الانتصارات بشكل فني رائع.

