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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خوان لابورتا يؤجل حسم مصير نجم برشلونة

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قرر إيقاف عملية خروج البرازيلي فيتور روكي مهاجم الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي بشكل مؤقت.

وأضاف أن لابورتا قرر أن يخوض روكي الفترة التحضيرية مع هانزي فليك وبعدها سيتم اتخاذ القرار بشأن مستقبله مع برشلونة.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية سابقة قد أكدت بأن هانزي فليك مدرب برشلونة الجديد قد وافق على رحيل روكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

