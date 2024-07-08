نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد قوي من شوبير على اتهامه في واقعة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على واقعة اتهامه في تسببه في أذى نفسي عانى منه احمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت والذي فارق الحياة منذ يومين.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعي: أول مرة هتكلم بشكل شخصي في البرنامج عندي، بعد إلحاح من المقربين والحبايب إني لازم أطلع أرد.

أول رد من شوبير على اتهامه في واقعة أحمد رفعت

واضاف: بقالي 48 ساعة عمال أسمع وأرى حواديت وبوستات وقصص عن اتهامي في واقعة الراحل أحمد رفعت أنا مش في موضع اتهام عشان أطلع أدافع عن نفسي.

وتابع: الإجراءات القانونية لا بد أن تتخذ، فبصراحة كده أنا عمال أجمع وأفلتر كل اللي عمال يتقال ده واللي له حق ياخده والمخطئ يتحاسب، لازم كلنا نقف قدام القضاء والمخطئ يتحاسب، وعند الله تجتمع الخصوم.