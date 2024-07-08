نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال ينتقد رابطة الأندية بسبب الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فكرة إلغاء إقامة مباريات الدوري الممتاز التي تقام عصرًا أمر جيد وفي مصلحة أندية الدوري.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا بإلغاء إقامة مباريات الدوري في الرابعة عصرا، وإقامتها في الخامسة والنصف مساءً.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: هناك بعض الأندية تتعرض للظلم بإقامة مبارياتهم في الرابعة عصرًا ومحدش يقدر يلاعب الأهلي والزمالك في الرابعة عصرًا.

وأضاف: يجب مراعاة مواعيد مباريات كافة أندية الدوري الممتاز في الموسم المقبل وتحقيق العدالة بين الجميع.

الأهلي يواجه الجيش

يذكر أن الأهلي يواجه فريق طلائع الجيش، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

