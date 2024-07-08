نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الاثنين المباراة التي من المقرر لها أن تجمع النادي الأهلي أمام طلائع الجيش، ويبحث العديد من جماهير المارد الأحمر من أجل معرفة ترتيب أوري المصري الممتاز قبل انطلاق المباراة.



موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز



ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.



ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي



وجاء ترتيب الدوري المصري، قبل مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش، كالأتي:

1- بيراميدز: 65 نقطة (26 مباراة).

2- الأهلي: 54 نقطة (22 مباراة).

3- المصري البورسعيدي:51 نقطة (29 مباراة).

4- مودرن سبورت: 44 نقطة (28 مباراة).

5- إنبي: 42 نقطة (29 مباراة).

6- سموحة: 42 نقطة (28 مباراة).

7- الزمالك: 41 نقطة(24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم.

8- زد إف سي: 41 نقطة (27 مباراة).

9- سيراميكا كليوباترا: 41 نقطة (29 مباراة).

10- الاتحاد: 38 نقطة (29 مباراة).

11- طلائع الجيش: 35 نقطة (28 مباراة).

12- البنك الأهلي: 33 نقطة (29 مباراة).

13- الجونة: 32 نقطة (30 مباراة).

14- الإسماعيلي: 31 نقطة (30 مباراة).

15- فاركو: 26 نقطة (29 مباراة).

16- بلدية المحلة: 23 نقطة (29 مباراة).

17- المقاولون العرب: 23 نقطة (27 مباراة).

18-الداخلية: 19 نقطة (29 مباراة).

