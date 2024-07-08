نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالد كومان يتحدث عن تباين الأداء في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، بأداء فريقه "المتميز" ضد رومانيا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقامة حاليا في ألمانيا.

وقال كومان للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "من الصعب أحيانا تحديد سبب ظهورك بشكل سيء في إحدى المباريات ثم يرتفع مستواك بشكل واضح في اللقاء التالي".

أضاف المدرب الهولندي "لقد تحلينا بالشراسة منذ البداية اليوم، وقد أحدث ذلك الفارق. ربما كانت إحدى النقاط الحاسمة هي أن الأمر استغرق وقتا طويلا لتسجيل الهدف الثاني".

وأوضح كومان: "النتيجة دائما هي الشيء الأكثر أهمية، لكننا هولنديون وفي هولندا، يتعين علينا أن نلعب بشكل جيد وأن يكون نهجك هجوميا. نحن ندرك ذلك".

وأشار كومان إلى أن "الأداء بأكمله اليوم كان رائعا، وهذا ما يجب علينا القيام به للاستمرار في هذه البطولة. هذا هو المستوى المطلوب. إذا تراجعنا عن ذلك، فلن نصل إلى النهائي".

وكان كومان أحد عناصر المنتخب الهولندي الذي حمل كأس الأمم الأوروبية قبل 36 عاما.

وبعد أن قاد هولندا لبلوغ دور الثمانية لأول مرة في أمم أوروبا منذ عام 2008، أكد كومان أنه ينبغي على لاعبيه أن يحققوا الإنجاز ذاته إذا أرادوا أن يتذكرهم تاريخ البطولة.