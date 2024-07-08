موعد مباراة انجلترا وهولندا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة هامة ومرتقبة بين منتخب انجلترا ونظيره منتخب هولندا ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.



ويستضيف ملعب استاد سيغنال ايدونا بارك، المواجهة الهامة بين انجلترا وهولندا في نصف نهائي أمم أوروبا.



وحسم منتخب انجلترا الصعود بعدما تغلب على نظيره سويسرا بركلات الترجيح في ربع النهائي، عقب انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف، فيما نجح منتخب هولندا في تخطي عقبة تركيا باقوز بهدفين مقابل هدف وحيد.



موعد مباراة انجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024



تنطلق مباراة انجلترا ضد هولندا، الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.



القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وهولندا في يورو 2024



تذاع مباراة انجلترا وهولندا عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية، عبر قناة beIN sports max 1، يسبقها ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية.



واعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية إذاعة مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" حصريا، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

