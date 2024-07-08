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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش لإدارة مباراة فرنسا ضد إسبانيا، غدا الثلاثاء، في قبل نهائي يورو 2024.

"يويفا" يكشف حكم مواجهة فرنسا وإسبانيا في يورو 2024

وأدار الحكم السلوفيني مباراتين في دور المجموعات في النسخة الحالية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم،من بينهما مباراة حققت فيها إسبانيا الفوز في دور المجموعات. وسيعاونه مواطناه توماس كلانيك وأندراز كوفاسيتش.

وأدار حكم الساحة السلوفيني في يورو 2024 مباراة فوز سويسرا على المجر بنتيجة 1/3، وكان حاضرا لفوز إسبانيا على إيطاليا بهدف، الذي منح الإسبان بطاقة التأهل في صدارة المجموعة.

وسبق أن أدار فينسيتش مباراة أخرى بين إسبانيا وإيطاليا في قبل نهائي دوري أمم أوروبا 2023 والتي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 1/2.

وأدار الحكم السلوفيني مؤخرا مباراة انتهت بفوز باير ليفركوزن الألماني على روما الإيطالي بنتيجة 2/صفر في قبل نهائي الدوري الأوروبي.