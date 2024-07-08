نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل انجلترا المتوقع لمواجهة هولندا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب انجلترا لمواجهة هامة ومرتقبة الأربعاء المقبل أمام نظيره منتخب هولندا، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أوروبا "يورو 2024".



ويطمح منتخب الأسود الثلاثة في تخطي عقبة الطواحين الهولندية، والتأهل إلى نهائي البطولة القارية، حيث نجح في الوصول إلى نصف النهائي بعدما حقق الفوز على حساب نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح.



التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا أمام هولندا في يورو 2024



ويستضيف ملعب استاد سيغنال ايدونا بارك مباراة انجلترا ضد هولندا، الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنجليزي جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب انجلترا المباراة بتشكيل يضم كلا من:



حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كيرات تريبير - مارك جيهي – جون ستونز – والكر.

خط الوسط: ديكلان رايس – كونور جالاجير- بيلينجهام.

خط الهجوم: فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا.



ساوثجيت يحقق رقما قياسيا مع منتخب انجلترا



وحقق ساوثجيت رقما قياسيا مع منتخب الأسود الثلاثة، خلال مواجهته الأخيرة أمام سويسرا، بعد وصوله إلى المباراة رقم 100 في جميع البطولات.



وأصبح المدرب الإنجليزي هو الثالث في تاريخ منتخب انجلترا الذي يصل إلى المباراة رقم 100 في القيادة الفنية للمنتخب الإنجليزي، بعد والتر والتربوتو وألف رامسي.

