نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 ميدالية ذهبية للمصري في بطولة بورسعيد الشاطئية المفتوحة للتايكوندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق براعم التايكوندو بالنادي المصري بقيادة الماستر أحمد متولي انجازًا كبيرُا في بطولة بورسعيد الشاطئية المفتوحة والتي أقيمت مؤخرُا.

صرح بذلك اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي المصري مضيفًا أن الفريق نجح في تحقيق 12 ميدالية ذهبية عن طريق اللاعبين واللاعبات رونا سعيد محمد، ريتاج عماد حمدي ، مليكة سالم محمد ، لارين سالم محمد ، كنزي هادي محمد، ادم ابراهيم صالح، معز ابو بكر جاد، مالك مصطفى ثروت ، هنا احمد رمضان، محمد احمد رمضان، مالك محمد حجاج، كيرمينا امير سمير.



الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق التايكوندو يتكون من جهاز

ماستر / احمد متولي ( رئيسًا للجهاز ) ومعه المدربين: ك / محمد عبدالحي، ك / ابراهيم عبدالمجيد ، ك / احمد كمال، ك / دعاء الشاعر ، ك / مازن طنطاوي.

