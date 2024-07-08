نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي لمباراة اليوم أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام طلائع الجيش في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة اليوم أمام طلائع الجيش

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - وسام أبو علي.

