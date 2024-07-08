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أحمد جودة - القاهرة -



قال حمزة الجمل المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، إن المدرب المصري يحتاج إلى التعلم واخد العديد من الدورات التدريبية من أجل الاهتمام بالناحية الفنية للاعبين، وتعليم اللاعب دقة التمرير.

واضاف الجنا في تصريحاته مع الاعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: لا بد من تغيير فلسفة التدريب في الكرة المصرية، ولا بد من وضع ٤ لاعبين على الأقل داخل تشكيل أي فريق.

حمزة الجمل: الإسماعيلي يحتاج إلى تغيير الدماء ولا بد من تغيير فلسفة التدريب في مصر

وأردف: موضوع الناشئين، لا بد أن يأخذ الناشئ وضعه الطبيعي عند تصعيده إلى الفريق الأول، وطبيعي أن يشعر الناشئ بالضغط في البداية ولكن تعليمات المدرب تساعد على تخفيف ذلك وتمنحه ثقة في نفسه.

وواصل: أنقذت الإسماعيلي من الهبوط مرتين، وانا بشتغل وبس وليس لي شأن بأمور أخرى لذلك لم يناقش مجلس الإسماعيلي الحالي عودتي لقيادة الفريق في الموسم الحالي،

وتابع: نادي الإسماعيلي لا بد أن تتغير عقلية الأشخاص الذين يعملون به حتى لا تحدث له كوارث أكثر في المستقبل، وتعرضت لهجوم من مجلس الإسماعيلي الحالي بسبب حديثي عن المجلس السابق بشكل جيد.

