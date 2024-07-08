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أحمد جودة - القاهرة -

قال أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، إن فارق الإمكانيات بين الدوريات الأوروبية ومصر يعود إلى التأسيس الصحيح، على الرغم من وجوده مواهب عديدة في مصر.

واضاف مجاهد في تصريحات مع الاعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس:جوميز يلعب حاليا مع الزمالك بلا أي ضغوط وأرى أن المدرب يهدف إلى الاطمئنان على قطاع الناشئين، وتواجد الزمالك في وسط الدوري لا يليق به،، وهناك علامات استفهام على أداء الابيض في العديد من المباريات في الدوري.

أمير عزمي مجاهد: الزمالك يلعب بلا أي ضغوط في الدوري.. وعلامات استفهام على الأداء

وأردف: وصلنا لمرحلة صعبة في الكرة المصرية والمنافسة أصبحت منعدمة، حاليا نتحدث عن الأزمات اكتر من المباريات والأداء، وأين بطولة كأس مصر؟



وشدد: الفترة الأخيرة كرم القدم تعاني من الدخلاء، وحال الكرة المصرية سينصلح إذا منحنا العيش لخبازه،

