نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة جديدة بين الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكندي في إعادة للمباراة الافتتاحية في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024).

يمكن أن يصبح منتخب كندا ثاني فريق من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يصعد لنهائي المسابقة القارية، عندما يواجه نظيره الأرجنتيني.

ويلتقي منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) مع نظيره الكندي، الذي يشارك للمرة الأولى في كوبا أمريكا، بالدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، مساء يوم غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح بعد غد الأربعاء بتوقيت جرينتش)، على ملعب (ماتلايف ستاديوم) بمدينة نيوجيرسي سيتي.

واستعان كلا المنتخبين بركلات الترجيح للصعود للمربع الذهبي في البطولة، حيث اجتاز منتخب الأرجنتين عقبة منتخب الإكوادور من خلالها، عقب تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي بدور الثمانية، وهو ما ينطبق أيضا بالضبط على منتخب كندا، الذي أوقف مسيرة منتخب فنزويلا، بعدما انتصر عليه بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1 أيضا.

ويستعد منتخب الأرجنتين للظهور في قبل نهائي كوبا أمريكا للنسخة الخامسة على التوالي، علما بأن منتخب (راقصو التانجو) عبر إلى المباراة النهائية 7 مرات في محاولاتهم الثمانية الأخيرة بالمربع الذهبي.

وتعود المرة الوحيدة التي عجز خلالها المنتخب الأرجنتيني عن حسم مباراته في الدور قبل النهائي لصالحه خلال تلك السلسلة إلى نسخة عام 2019 بالبرازيل، عندما خسر صفر / 2 أمام أصحاب الأرض.