ألفارو موراتا قائد إسبانيا يلوح بالاعتزال دوليا بعد كأس أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أثار ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا ضجة واسعة قبل مباراة فرنسا غدا الثلاثاء في ميونخ بالدور قبل النهائي لكأس أوروبا “يورو 2024”.

ألفارو موراتا قائد إسبانيا يلوح بالاعتزال دوليا بعد يورو 2024

وقال موراتا في 13 يونيو الماضي "أسهل شيء بالنسبة لي هو عدم اللعب في إسبانيا حفاظا على حياتي مما أتعرض له عندما أخرج إلى الشارع في بلادنا".

وتابع "أسهل شيء هو اللعب في الخارج، ففي كثير من الأحيان لا يفهم أطفالي الذين يبلغون خمس سنوات سبب غضب الناس من والدهم".

وأشار مهاجم يوفنتوس وتشيلسي السابق "كان من السهل الرحيل عن أتلتيكو في الصيف الماضي، لقد تلقيت عروضا مالية أفضل من أندية رائعة".

واستدرك في ختام تصريحاته حينها "ولكن لدي شغف في تحقيق الانتصارات مع أتلتيكو، لأن فرحة وحماس جماهيره تجاه المباريات والانتصارات أمر له وزن كبير".