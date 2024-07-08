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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان النادي الأهلي اتخذ قراره النهائي بشأن عمار حمدي.

شبانة: الأهلي يتخذ قراره النهائي بشأن عمار حمدي

وأضاف شبانة ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء أعلن لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط رفضه لوجود عمار حمدي المعار للمقاولون العرب ضمن خططه للموسم الجديد.

واختتم شبانة حديثه قائلا: هناك صراع للحصول على خدمات اللاعب مابين الاتحاد السكندري وبتروجيت الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

