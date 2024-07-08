نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردا على صفقة مبابي.. لابورتا يفجر مفاجأة عن تعاقد برشلونة مع نجم نجوم اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي برشلونة الإسباني، حل أزمة الصفقات الجديدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للمنافسة على الألقاب في المواسم القادمة.

وتعد الأزمة الاقتصادية هي العائق الأول أمام البارسا، لحسم بعض الأهداف المرشحة بقوة لارتداء قميص برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

- لابورتا يلمح بالتعاقد مع ويليامز

وأكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة في تصريحات عبر صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" لدي إعجاب كبير بقدرات نيكو ويليامز، ولكن نترك ملف الصفقات للمتخصصين به، وهو ديكو المدير الرياضي للبارسا.

وتابع:" اجتمعنا مع المدرب الجديد هانز فليك، وتناقشنا في طلباته الجديدة بملف الصفقات، ولدي أمل كبير في سماع أنباء جيدة في الفترة الأخيرة".

وأختتم:" نمتلك المال الكافي لإنهاء صفقة نيكو ويليامز، والسبب هو العامل الجاد طوال 3 مواسم من الضغط والأزمات، نقوم بالتعافي رويدا من الأزمة الاقتصادية التي تضرب الفريق".

