يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد.. ولفتة طيبة تجاه الراحل أحمد رفعت

ويحل بيراميدز ضيفًا على الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012