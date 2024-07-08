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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد.. ولفتة طيبة تجاه الراحل أحمد رفعت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.
ويظهر فريق نادي بيراميدز بقميص الراحل أحمد رفعت قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفًا على الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
- حراسة المرمى: أحمد الشناوي
- خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي
- خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي
- خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي