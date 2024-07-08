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أحمد جودة - القاهرة - قال فيليب لام مدير بطولة كأس أوروبا، إنه راض تماما عن الإجراءات الأمنية في يورو 2024 مع دخولها أسبوعها الأخير.

فيليب لام يتحدث عن الشكوى من تنظيم ألمانيا لـ يورو 2024

وقال لام الفائز بكأس العالم 2014 في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا نشرت اليوم الإثنين "الأمن كان التحدي الأكبر، وأعتقد أننا أنجزنا عملا رائعا".

ولا توجد حتى الآن حوادث كبيرة أو أعمال عنف متبادلة سواء بين الجماهير أو بين الجماهير وقوات الشرطة.

وتحدث لام بصفة خاصة عن مسيرات الجماهير إلى الملاعب، مضيفا "تتجمع الجماهير في الميادين ثم تحتفل معا، وعملنا بجدية ليكون ذلك ممكنا".

وبسؤاله عن أي شيء سلبي في البطولة، رد فيليب لام "الشيء الوحيد الذي يؤسفني هو عودة الجماهير الاسكتلندية مبكرا إلى بلادهم".

