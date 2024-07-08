نجم منتخب إسبانيا يعتزل اللعب دوليًا بعد بطولة يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يفكر أحد نجوم منتخب إسبانيا، في اعتزال اللعب الدولي بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا والمقامة حاليًا في ألمانيا، يورو 2024.

موراتا يفكر في اعتزال اللعب الدولي مع إسبانيا

أشار الصحفي الرياضي رودي جاليت عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى أن ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، يدرس خطوة الاعتزال الدولي بعد بطولة أمم أوروبا.

وأضاف جاليت: “قرار اعتزال اللعب الدولي ليس الوحيد الذي سيتخذه موراتا في الأيام المقبلة، فاللاعب سيقرر أيضًا مستقبله بعد تلقيه عرضًا من إيه سي ميلان”.

وتابع: “موراتا أمامه عرض من ميلان لمدة 3 مواسم، وراتب قدره 5 ملايين يورو في الموسم الواحد”.

ويستعد منتخب إسبانيا، لمواجهة فرنسا في دور نصف نهائي يورو 2024، يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.