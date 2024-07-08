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أحمد جودة - القاهرة - الدوري المصري الممتاز مواجهة الأهلي وطلائع الجيش

عاجل - تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والقنوات الناقلة للمباراة.

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي، النادي الأهلي وطلائع الجيش، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري المصري.

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي، حيث من المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق المعلق الرياضي محمد الكواليني.

تشكيل النادي الأهلي لمباراة طلائع الجيش

النادي الأهلي

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي، وأعلن السويسري مارسيل كولر عن تشكيل المارد الأحمر لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري المصري، وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

المركز اللاعبين حارسة المرمي مصطفي شوبير. خط الدفاع محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد. خط الوسط أكرم توفيق - مروان عطية - أمام عاشور. خط الهجوم أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:-

حارسة المرمي:- محمود الزنفلي.

خط الدفاع:- خالد عبد الفتاح - عمر كمال.

خط الوسط:- أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم وليد نيدفيد.

خط الهجوم:- رضا سليم - حسين الشحات.

فيما يغيب عن اللقاء كلا من:-

اللاعب سبب الغياب محمد الشناوي للراحة. رامي ربيعة للراحة. محمود متولي لإسباب فنية. محمود كهربا لإسباب فنية. محمد الضاوي كريستو لإسباب فنية. بيرسي تاو للإصابة. وعلي معلول للإصابة. وكريم الدبيس للانضمام للمنتخب الأولمبي. أحمد نبيل كوكا للانضمام للمنتخب الأولمبي.

طاقم حكام مباراة الأهلي ووطلائع الجيش

حمادة القلاوي

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، وكانت قد أعلنت لجنة الحكام عن طاقم إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، جاء طقم الحكام كالآتي:-

الحكم حمادة القلاوي حكم للساحة. هاني عبد الفتاح حكم مساعد 1. نور الدين سعيد حكم مساعد 2. مبروك نبيل حكم رابع. عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو. هاني خيري مساعد حكم تقنية الفيديو.

وتعد هذه هي المباراة الأولى لحكم الساحة التي يقودها للنادي الأهلي، حيث لم يسبق للقلاوي إدارة أي مباراة من قبل للمارد الأحمر.

ترتيب الفريقين قبل مواجهة الليلة

الأهلي - طلائع الجيش

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي، ترتيب الأهلي وقبل مواجهة الليلة يحتل النادي الأهلي المركز الثانى برصيد 54 نقطة بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز في 17 مواجهة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل 52 هدفًا، وتلقت شباكه 20.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش، المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 11 لقاء، وخسر 9 مواجهات وسجل 23 هدفًا، وتلقت شباكه 30 هدفا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الإنتصار على طلائع الجيش برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم مطلع الشهر الحالي.

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الانتصار رقم 12 على التوالي والاقتراب خطوة جديدة من صدارة الدوري التي يحتلها فريق بيراميدز برصيد 65 نقطة من 26 مباراة.