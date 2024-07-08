نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في دوري “نايل” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش بعد قليل في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في دوري “نايل”

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.‏

