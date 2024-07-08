نجم برشلونة يرد على شائعات رحيله

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أحمد جودة - القاهرة - رد فيران توريس مهاجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، على شائعات رحيله عن صفوف “الفريق الكتالوني” في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

فيران توريس: أنا مستمر مع برشلونة

قال فيران توريس، ردًا على شائعات رحيله عن برشلونة: “لا أعلم، أنا من الأشخاص الذين يضعون هاتفهم على وضع الطيران ولا يستمعون إلى ما يقولونه عنهم”.

وتابع توريس قائلًا: “أنا في برشلونة ولدي عقد وسأستمر هنا”.

وحول ما إذا تحدث مع هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد، رد: “كانت بيننا بعض الرسائل التي تتمنى لي التوفيق".

وأكمل: "أنا أتطلع بالفعل للذهاب إلى برشلونة والتحدث مع المدرب ووضع نفسي تحت يديه لأنني متأكد من أنه سيُخرج الكثير من الإمكانات لنا”.

ويستعد توريس، مع منتخب إسبانيا، لمواجهة فرنسا في مباراة دور نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتحدث فيران توريس عن مواجهة فرنسا حيث قال: “فرنسا وصلوا إلى نصف النهائي نحن الأربعة الأفضل في البطولة، هم فريق صعب جدًا وجيد ووصيف العالم، لكننا واثقون جدًا ومتشوقون لمواجهة المباراة وآمل أن نتمكن من الفوز".

وواصل: “نحن فريق يتعامل مع كل مباراة على حدة لكن من المؤكد أننا نرى أننا على بعد مباراتين من صناعة التاريخ. أولًا علينا أن تضع فرنسا في رؤوسنا لأنها أقوى منافس يمكن أن يوجد الآن”.