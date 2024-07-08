نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم ألماني "متهم بالتلاعب بنتائج المباريات" يدير مباراة إنجلترا وهولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر أن يتولى حكم ألماني سبق إيقافه في إطار فضيحة للتلاعب بالمباريات، ولديه تاريخ مع لاعب المنتخب الانجليزي جود بلينجهام، إدارة مباراة إنجلترا وهولندا في الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

حكم ألماني "متهم بالتلاعب بنتائج المباريات" يدير مباراة إنجلترا وهولندا

الألماني عام 2016، عندما كان حكما مساعدا إلى جانب روبرت هويزر.

وكان زواير من الحكام الذين سلطوا الضوء على فضيحة هويزر، واعترافا بدوره في كشف الأمر تم إيقافه ستة أشهر فقط، فيما تعرض هويزر للإيقاف مدى الحياة.

وجرى تغريم جود بلينجهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، من جانب الاتحاد الألماني بعدما أشار إلى تورط زواير في تلك الفضيحة عقب المباراة التي خسرها فريقه السابق بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2/3 في عام 2021.

وانتقد بلينجهام أداء زواير بعدما رفض طلب دورتموند الحصول على ضربة جزاء ومنح أخرى لبايرن ميونخ من لمسة يد على ماتس هاملز.

وقال بلينجهام وقتها: "إذا أعطيت حكما سبق اتهامه بالتلاعب بالمباريات إدارة أكبر مباراة في ألمانيا، فماذا تتوقع".

وسيقود زواير طاقم تحكيم ألماني كامل في مباراة يوم الأربعاء في دورتموند والتي أيضا ستتضمن مساعديه ستيفان لوب وماركو أشمولر بالإضافة إلى باستيان دانكيرت حكما لتقنية (فار).