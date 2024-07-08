نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيليكس زواير يملك تاريخي ملطخ بتلاعب بنتائج المباريات.. وقصة مثيرة مع بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا لمواجهة حكم مباراة فريقه أمام هولندا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا بعد أن إنتقده بسبب ماضيه في التلاعب بنتائج المباريات.

تعرف على حكم مباراة إنجلترا وهولندا.. وتاريخه مع بيلينجهام

وسيتولى الحكم المثير للجدل فيليكس زواير إدارة المباراة الحاسمة بين إنجلترا وهولندا في مدينة دورتموند الألمانية بعد غد الأربعاء وقد يكون الأمر محرجا بالنسبة لبيلينجهام، الذي تم تغريمه والتحقيق معه من قبل الشرطة بسبب إعتدائه على الحكم الألماني.

وسبق أن تم إيقاف زواير لمدة 6 أشهر في عام 2005 بعد إعترافه بتلقي رشوة قدرها 300 يورو من زميله الحكم روبرت هويزر بعد إحدى المباريات.

وإنتقد بيلينجهام قرار السماح لزواير بتولي مسؤولية مباراة بين فريقه السابق بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ في عام 2021، والتي خسرها بنتيجة (3-2)، وقال نجم منتخب إنجلترا: "يمكنك النظر إلى الكثير من القرارات في المباراة، لقد أعطيت حكما سبق له التلاعب بنتائج المباريات أكبر مباراة في ألمانيا، فماذا تتوقع؟".

حيث بدأ مسؤولو كرة القدم الألمانية تحقيقا في تعليقات بيلينجهام بينما دعمه بروسيا دورتموند.



لكن بيلينجهام تم تغريمه لاحقا بمبلغ 40 ألف يورو بسبب تعليقاته على شاشة التلفيزيون، في حين حصل زواير على إستراحة لمدة شهرين من التحكيم في كرة القدم.

ومن المفهوم أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم غير راض عن قرار الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بالسماح لزواير بتولي مسؤولية مثل هذه المباراة المهمة بالنظر إلى العلاقة السيئة بين اللاعب والحكم.

لكن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم تمسك بالإختيار، مؤكدا أن زواير كان أحد أفضل الحكام وأكثرهم ثباتا في البطولة، وتولى زواير إدارة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وكرواتيا في عام 2023.

وتورط الحكم البالغ من العمر 43 عاما في فضيحة تلاعب بنتائج مباريات بقيمة 2 مليون يورو والتي تورط حكم الدرجة الثانية هويزر والذي إعترف بالتلاعب والمراهنة على المباريات وتم إرساله إلى السجن.

وفي إطار التحقيق، تم تفتيش شقة زواير وتبين أنه تصرف بطريقة "معادية" للرياضة بشكل صارخ.