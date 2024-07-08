نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الجنة يا رفعت.. جماهير الأهلي توجه رسالة مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت جماهير الاهلي رسالة مؤثرة قبل بداية المباراة والتي ودعت فيها لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت بعد رحيله عن عالمنا السبت الماضي.

ورفع جماهير الأهلي لافتة كتب عليها: "في الجنة يا رفعت في القلب ولن ننساك، وجعت قلوبنا كلنا لن ولم ننساك ابدا".

وكان اللاعب قد رحل صباح السبت الماضي بعد هبوط حاد في وضعه الصحي لينقل للمستشفى ويفارق الحياة.

ليس الأهلي وحده

وقدمت الأندية المساندة والعزاء وذلك بعد ارتداء كلا من الاتحاد وبيراميدز قمصان تحمل صورة اللاعب الراحل.

كما رفضت بعد الاندية متابعة المباراة عبر حسابتها الرسمية مثل المصري والاسماعيلي والاتحاد السكندري

واخيرا رفع طلائع الجيش لافتة عليها صورة اللاعب الراحل