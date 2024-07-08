نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يعزز صدارته برباعية في الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على الاتحاد السكندرى باربعة اهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري

سجل أهداف المباراة فخرى لاكاي، محمد حمدي، فيسون مابيلى، محمود عبد الحفيظ فى الدقائق 28،48، 58، 70.

جاءت المباراة حماسيه سريعه وسيطر بيراميدز على معظم فتراتها، ولاحت للاتحاد فرصه وحيده في الشوط الأول من تسديدة لإسلام ابو سليمه اخرجها مرعى لاعب بيراميدز من على خط المرمى ولاحت لبيراميدز فرصه محققة للتهديف عن طريق مابيلى اصطدمت بالعارضة وتمكن فخرى لاكاى من تسجيل الهدف الأول للفريق السماوى فى الدقيقة 28 لينتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني سيطر بيراميدز على معظم فترات الشوط وترجم سيطرته إلى ٣ أهداف لتنتهى المباراة بفوز بيىاميدز برباعية نظيفة.

وبذلك يرتفع رصيد بيراميدز إلى68 نقطة ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 38 نقطة.